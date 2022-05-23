Сезон-2021/22 только закончился, а вокруг российских клубов уже завертелась масса правдоподобных и не очень слухов. Разумеется, многие из них связаны с чемпионом России «Зенитом». К сожалению, нынешние непростые условия существенно сужают круг трансферных поисков для отечественных клубов: вряд ли кто-то из топовых футболистов поедет в Россию под санкции. Но это прекрасный повод найти внутренние резервы и поработать на отечественном рынке. Рассказываем о главных потенциальных трансферах сине-бело-голубых в летнее окно.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Матвей Сафонов (вратарь, 23 года, «Краснодар»). В РПЛ 27 матчей, 27 пропущенных мячей

Зимой «Краснодар» был в шаге от снятия с чемпионата после введения санкций. Клуб покинули легионеры, и на плечи ветеранов клуба легла дополнительная ответственность. 23-летний Сафонов внезапно оказался в статусе ветерана клуба, и его роль в успехе кубанцев сложно переоценить.

По данным СМИ, «Зенит» ведёт основного голкипера сборной России уже не первый год. Проблемой может стать зарплата Сафонова, который сейчас является, пожалуй, лучшим вратарём России (после Акинфеева, который, естественно, никуда не уйдёт). Однако его продажа может существенно поправить финансовое положение «Краснодара». Захочет ли «Зенит» тратиться на Матвея – пока вопрос.

Илья Лантратов (вратарь, 26 лет, «Химки»). В РПЛ 30 матчей, 47 пропущенных мячей

Если Сафонов остаётся лишь гипотетическим вариантом, то разговоры о покупке Лантратова выглядят уже более предметными. Тем более, что ЦСКА, который тоже интересовался голкипером, продлил контракт с Акинфеевым. Вряд ли армейцы будут подписывать кандидата в сборную России, чтобы он сидел на скамейке.

Лантратов выглядит более бюджетным, но также перспективным вариантом на роль первого номера «Зенита». Другое дело, что даже хорошие перспективы голкипера не гарантируют, что он впишется в состав чемпионов России. В «Химках» Лантратов регулярно имеет работу во время матчей, а в «Зените» обороняться придётся гораздо меньше. Сумеет ли вратарь из скромного клуба держать себя в тонусе в таких условиях – вопрос.

По данным СМИ, интерес петербуржцы также проявляют к Ивану Ломаеву из «Крыльев Советов» и Денису Адамову из «Сочи», но разговоры о Лантратове звучат всё же громче.

Кирилл Кравцов (полузащитник, 19 лет, «Нижний Новгород»). В РПЛ 20 матчей, 1 гол, 1 голевой пас

Сейчас у «Зенита» в арендах находятся четыре футболиста, и самым интересным из них является Кирилл Кравцов. Молодой хавбек уже постепенно подтягивался Семаком к основе в прошлом году, а зимой он отправился набираться опыта в «Нижний Новгород» к Александру Кержакову. Опыта Кравцов набрался достаточно, с ходу заиграв в основе. По данным СМИ, «Зенит» видит в нём замену Магомеду Оздоеву. Правда, «Нижний» не хочет расставаться с хавбеком, так что его возвращение пока что остаётся под вопросом.

Юсуф Языджи (полузащитник, 25 лет, ЦСКА). В РПЛ 10 матчей, 8 голов

Языджи стал настоящей находкой для армейцев во второй половине чемпионата. Турок быстро заставил забыть скандал с его презентацией (дурацкая шутка про «русских наташ») и с ходу стал лидером команды. Однако летом его арендное соглашение истекает, и пока неясно, сможет ли ЦСКА выплатить «Лиллю» 12 миллионов евро за турка.

В СМИ появилась информация, что Языджи может перекупить «Зенит» или «Динамо». Гендиректор петербуржцев Александр Медведев уже успел опровергнуть её словами «это фантазии». Но нужно понимать, что усиление флангов атаки для «Зенита» будет иметь смысл в случае ухода Малкома или Клаудиньо. Пока об этом речи не идёт.

Зелимхан Бакаев (полузащитник, 25 лет, «Спартак»). В РПЛ 26 матчей, 6 голевых передач

Едва ли не единственный игрок «Спартака», не деградировавший за последний сезон. Летом контракт Бакаева истекает, и не исключено, что игрок сборной России не захочет и дальше оставаться в десятой команде чемпионата. На вопросы о переговорах с «Зенитом» Бакаев пока отвечает уклончиво. Правда, опять же остаётся непонятным, как он впишется в состав при живых Малкоме и Клаудиньо. Разве что на левом фланге, если Клаудиньо сместится в центр. Но тогда это будет актуально, только если уйдёт Андрей Мостовой.

Вячеслав Грулёв (нападающий, 23 года, «Динамо»). В РПЛ 26 матчей, 7 голов, 1 передача

Грулёв выглядит даже более перспективным вариантом, чем Бакаев, однако за него придётся платить деньги. Ситуация с ним схожая, что и со спартаковцем. По данным СМИ, «Зенит» провёл с агентом Грулёва предварительные переговоры, а более предметными они станут, если Петербург покинут Малком, Клаудиньо или Мостовой.

Константин Тюкавин (нападающий, 19 лет, «Динамо»). В РПЛ 30 матчей, 6 голов, 3 передачи

Можно только догадываться, сколько «Динамо» запросить за молодого паспортиста, который, к тому же имеет опыт игры за сборную России. Но если сделка состоится, это будет одно из самых потенциально мощных приобретений «Зенита» за последние пару лет.

Петербург покинул Артём Дзюба, и в атаке остаются Юри Алберто и Иван Сергеев. Тюкавин мог бы прекрасно выступить в роли ближайшего резервиста и периодически подменять кого-то из них. Впрочем, Александр Медведев назвал слухи о переговорах с Тюкавиным «агентскими играми». Что похоже на правду, ведь недавно в СМИ появлялись совсем уж безумные слухи об интересе к форварду со стороны «Челси».

ПОТЕРИ

Станислав Крицюк (вратарь, 31 год). В сезоне РПЛ 7 матчей, 9 пропущенных мячей

Крицюк переходил в «Зенит» с большими надеждами. Казалось, голкипер восстановил свою карьеру в Португалии и готов даже побороться за место в сборной России. Но увы, Крицюк не стал образцом надёжности в Петербурге, а зимой и вовсе получил травму, из-за которой пропустил всю вторую половину сезона. Его контракт истекает и вряд ли будет продлён.

Михаил Кержаков (вратарь, 35 лет). В сезоне РПЛ 19 матчей, 15 пропущенных мячей

Контракт Кержакова также заканчивается этим летом. По слухам голкипер и вовсе готов завершить выступления и перейти на тренерскую работу.

Впрочем, судьба Кержакова зависит от того, купит ли «Зенит» кого-то на роль первого номера. Если всё же удастся подписать Лантратова, Сафонова, Ломаева или Адамова, то Кержаков, вероятно, покинет клуб. Если же Сергей Семак продолжит делать ставку на перспективного Даниила Одоевского, то ему понадобится опытный сменщик, который готов будет помочь или подменить в кризисный момент. Кержаков на эту роль подходит как никто другой.

Деян Ловрен (защитник, 32 года). В сезоне РПЛ 14 матчей

Ловрен переходил в «Зенит» как оплот обороны и новый лидер после ухода Бранислава Ивановича. Но стать таким хорвату не удалось. Да, он даже получил капитанскую повязку, но регулярно заставлял фанатов хвататься за сердце своими «привозами». Этой весной Ловрен и вовсе не играл из-за травмы. Ходят разговоры, что защитник не планирует оставаться в «Зените», но давление на родине может перевесить. Ловрена сейчас сильно критикуют, что он остаётся в России, несмотря на события в Украине. Возможно, и травма его может оказаться не такой уж серьёзной, и Семак не выпускал его именно из-за общественного резонанса.

Магомед Оздоев (полузащитник, 29 лет). В сезоне РПЛ 13 матчей, 1 гол, 1 передача

Об уходе Оздоева говорили ещё прошлым летом, но тяжёлая травма уже в первом туре поставила крест на его переговорах с «Динамо». В результате хавбек вернулся в строй лишь к концу года и играл нерегулярно. 29-летнего кандидата в сборную России вряд ли устроит такой расклад сил, и уход Оздоева кажется вопросом решённым.

Бразильцы (Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Юри Алберто) и Вилмар Барриос

Каких-то слухов об уходе Барриоса и бразильцев из «Зенита» пока что не было, но в нынешних условиях исключать это нельзя. Да, у них хорошие контракты, но в случае интереса клубов из «большой пятёрки» вполне возможен уход кого-то из южноамериканцев.

Артём Дзюба (нападающий, 33 года). В сезоне РПЛ 28 матчей, 11 голов

Первая официальная потеря «Зенита» в летнее трансферное окно. Дзюба внёс огромный вклад в успехи команды в последние семь лет. Но годы берут своё, и в Петербурге решили сделать ставку в атаке на новичков Юри Алберто и Сергеева. Дзюба очень тепло и оригинально попрощался с «Зенитом» в образе Дедпула. Где продолжит карьеру нападающий, пока неясно, но одно понятно точно: он ещё не сказал последнего слова в футболе.