Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию, телеведущий Алексей Ягудин высказался об отношениях между Александрой Трусовой и Марком Кондратюком. Фигуристы этим летом были замечены в Дубае, держащимися за руки. Позднее они подтвердили, что состоят в отношениях.

«Мне вообще все равно, кто с кем спит — главное, были бы результаты. Если им нравится проводить время вместе — да пожалуйста, — цитирует «Спорт-Экспресс» Ягудина. — Тоже могу сказать — немножко неожиданно, но блин, прикольно! Они такие два еще ребенка, мне кажется. Дети. Не отношения взрослых людей, а знаете… И Сашка такая в меру стеснительная, и Кондратюк тоже по-детски реагирует еще на многие вещи».

Александре Трусовой 17 лет, Марку Кондратюку — 18. Оба они участвовали в Олимпиаде-2022 в Пекине. Трусова взяла серебро в индивидуальном турнире, Кондратюк — золото в команде.