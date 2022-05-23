В Кемеровской области состоялся первый тур чемпионата России по регби на колясках, сообщает «Петербургский дневник». В состязаниях приняли участие команды из Кемеровской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края и Крыма.
Сборная Санкт-Петербурга стала победителем турнира, одержав победы во всех матчах.
Второе место заняла Кемеровска область, тройку замкнула команда Москвы.
Регбист сборной Санкт-Петербурга Руслан Рамазанов назван лучшим игроком чемпионата.
Осенью состоится второй круг чемпионата, в котором будет определён победитель.