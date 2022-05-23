Реформы в футболе – это хорошо и полезно. Особенно когда футбол нуждается в реформах. Однако футбольные руководители не могут быть самураями, у которых нет цели, а есть только путь. Такое впечатление, что Российский футбольный союз не имеет никакой перспективы развития и только по кругу вращает одни и те же идеи. Новый гениальный проект организации – «турнир вторых команд», а проще говоря, первенство дублёров.

Сегодня, когда стало известно о ликвидации «Спартака-2» — самого успешного дублирующего состава в России, появилась ещё одна новость, касающаяся дублей. РФС обсуждал «создание для вторых команд отдельного турнира с целью повышения спортивного и коммерческого потенциала лиги».

Переводя с новояза на русский, речь идёт о возрождении турнира дублёров.

Вообще в нашей стране первенство дублирующих составов появилось ещё в 1946 году и изначально просуществовало вплоть до распада СССР в 1991-м. Чаще всего дубль выигрывало киевское «Динамо» — 15 раз, девять раз это удавалось московскому «Спартаку». Петербургский «Зенит» два раза в истории попадал в тройку лидеров. В СССР существовал даже приз за лучший суммарный результат первой и дублирующей команды.

Но Союз распался, команды союзных республик разбежались по своим чемпионатам, а многим российским командам стало не до дублей – вытащить бы хотя бы один состав. Впрочем, некоторые российские клубы всё же могли выставлять своих дублёров, и они с переменным успехом играли в низших дивизионах.

В 2001 году вместе с созданием Российской футбольной премьер-лиги было решено возродить и первенство дублёров. Возрождённый турнир просуществовал семь лет, но затем в СМИ начали говорить о нецелесообразности его проведения. В СМИ говорились аргументы, что в таком формате одни команды вынуждены выставлять молодёжь, а у других, побогаче, выходят большие дядьки, не пробивающиеся в основной состав. Дескать, молодёжи так сложно будет развиваться, и российскому футболу необходимо молодёжное первенство.

Сказано – сделано, и с 2008 года вместо турнира дублёров появляется молодёжное первенство. А команды, способные содержать фарм-клуб, начали заявлять во второй дивизион вчерашние дубли. В целом все были довольны: молодёжь есть у всех, а те, кому надо, могут обкатывать повзрослевших юниоров на полях низших дивизионов. Особенно в этом преуспели «Спартак», «Зенит» и «Краснодар» — их вторые команды добирались до ФНЛ.

И вот футбол переживает новый виток. Вновь пошли разговоры, что РПЛ нужен турнир дублёров ради повышения уровня турнира. Где-то мы это слышали, не находите?

И это не единственный пример подобного бега по кругу. Лимит на легионеров то ужесточают, то смягчают, то снова предлагают отменить. Сейчас активно идут разговоры о расширении лиги, которое уже делали в девяностые, но очень быстро откатились назад. Собираются ввести Кубок премьер-лиги – привет из 2003 года. А о постоянных призывах вернуть систему «весна-осень» даже и говорить нет смысла. Российский футбол словно попал в День сурка и из раза в раз переживает одни и те же события, принимает одни и те же реформы с одними и теми же аргументами.

А если у вас ещё остались сомнения, то вспомните, что пишут СМИ по поводу тренеров сборной России — освобождённых и привязанных к клубам. Если назначается тренер-совместитель, то журналисты как один рассказывают, что «тренеру нужно быть всегда в тонусе, и совмещение пойдёт на пользу». Зато когда его увольняют, все внезапно вспоминают, что из-за совмещения тренер выгорает, да ещё и тащит в сборную всех из своей команды. Назначается освобождённый специалист, и всё идёт по новому кругу.

Российский футбол хочет меняться, и это похвально. Но у перемен должны быть какие-то осмысленные шаги, какая-то стратегия, чтобы через несколько лет не читать в СМИ, что первенство дублёров не даёт молодёжи развиваться.