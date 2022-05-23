Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в ближайшее время проведёт переговоры с руководством клуба о новом контракте, сообщает «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Семака с петербуржцами было заключено до конца нынешнего сезона и после завоевания чемпионства было продлено до июня 2023 года.

Новый контракт планируется заключить на срок не менее двух лет.

Сейчас «Зенит» ушёл в отпуск, а 13-14 июня начнёт подготовку к новому сезону. Вопрос о продлении контракта Семака должен решиться к этому сроку.

Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года и выиграл с ним четыре чемпионата России подряд, а также Кубок и Суперкубок страны.