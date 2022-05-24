СКА на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Маратом Хайруллиным. 25-летний форвард обменян из «Нефтехимика» за денежную компенсацию.

Хайруллин вошёл в систему нижнекамцев перед сезоном-2015/16. Он выступал за фарм-клубы «Нефтехимика» «Реактор» и «Ариаду-НХ», в том же году дебютировал в КХЛ и забросил первую шайбу.

В сезоне-2021/22 Хайруллин провёл за СКА 46 матчей, набрав 32 (17+15) очка в регулярном чемпионате и 3 очка в четырёх играх плей-офф.

Всего в КХЛ на счету Хайруллина 113 очков в 321 встрече.

В составе молодёжной сборной России Хайруллин принимал участие в Суперсерии с североамериканскими командами, позднее играл за первую сборную.

«СКА — это новый этап, новый вызов для меня. Клуб ставит перед собой исключительно высокие задачи, которые, надеюсь, мы вместе успешно будем решать, — сказал Хайруллин в интервью пресс-службе армейцев. — Для себя принял решение, что сейчас Петербург — лучшее место для развития карьеры».