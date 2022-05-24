Российская шахматистка Алина Кашлинская сменила спортивное гражданство и будет выступать за Польшу, сообщает официальный сайт ФИДЕ.

Кашлинской 28 лет, в 2009 году она получила звание гроссмейстера. В 2015 году шахматистка вышла замуж за польского гроссмейстера Радослава Войташека.

Кашлинская в 2019 году выигрывала чемпионат Европы среди женщин.

В связи с ситуацией в Украине сборные России и Беларуси отстранены от командных турниров по шахматам. При этом в индивидуальных соревнованиях шахматисты имеют право выступать под нейтральным флагом.