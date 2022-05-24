Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу выступил с заявлением по поводу судьбы российских баскетбольных клубов в следующем сезоне.

По его словам, российские команды не стоит ожидать в розыгрыше Евролиги-2022/23. При этом ЦСКА, являющийся одним из учредителей и акционеров турнира, сохранит свою позицию.

«ЦСКА является клубом-акционером Евролиги, и ничто не мешает им быть акционерами», — пояснил Бертомеу.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Все они были исключены из розыгрыша турнира в связи с ситуацией в Украине.