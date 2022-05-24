Одна из подписчиц фигуриста Алексея Ягудина оставила резкий комментарий в его посте в одной из социальных сетей. Женщине не понравились слова Ягудина об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка. В интервью Ягудина спросили, что он думает об их романе, на что олимпийский чемпион-2002 ответил: «Они такие два еще ребенка, мне кажется. Дети. Не отношения взрослых людей, а знаете… И Сашка такая в меру стеснительная, и Кондратюк тоже по-детски реагирует еще на многие вещи. Слушайте, ну вместе и вместе».

Подписчица возмутилась, что Ягудин прокомметировал их личные отношния: «У вас есть свои дочери — вот и воспитывайте. А вы что, свечку, что ли, держали? Очень непрофессионально и неэтично так говорить! Или вы, как баба базарная, стали все сплетни собирать?»

Ягудин ответил подписчице: «Простите, что забыл ваше мнение спросить».