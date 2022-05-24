Регата «Открытие парусной навигации» прошла на акватории Финского залива 21-22 мая, сообщает «Петербургский дневник». В ней приняло участие рекордное число яхтсменов. Всего соревнования собрали 447 участников, представляющих различные классы. Гонки проходили одновременно на восьми дистанциях.

В этом году на старт «Открытия навигации» вышли гонщики детско-юношеских и олимпийских классов, таких как «Оптимист», «Лазер 4.7», «Лазер-радиал», 420, 29er, 470. Также прошли гонки в одном из старейших классов яхт «Дракон», в динамичном классе SB20, в скоростных направлениях виндсерфинг и кайтинг, а также среди самого многочисленного в Санкт-Петербурге флота крейсерских яхт. Кроме того, прошли гонки среди радиоуправляемых моделей.