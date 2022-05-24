Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о методах работы тренера. По его мнению, строгость в работе необходима для достижения результатов.

«Что Этери строгая — да, с этим никто не спорит. Она строгий, требовательный тренер. Ну так и результатов бы никогда таких не было, если б она, как мы с тобой раньше говорили, сюсюкалась со спортсменами, — цитирует «Матч ТВ» Железнякова. — Они были бы бесхребетными червячками, которые чуть-чуть умеют кататься. И никто бы не знал ни кто такая Тутберидзе, ни какие у нее девочки. А они гремят на весь мир».

Тутберидзе за годы работы воспитала победительниц и призёрок Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная и другие.