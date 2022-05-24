Россиянин Олег Петров покинул должности вице-президента и генерального директора «Монако», сообщает RMC Sport. Вместо него должность займёт француз Жан-Эммануэль де Витт.

Олег Петров останется в клубе, но пока неизвестно, в каком статусе. Пост гендиректора монегасков россиянин занимал с февраля 2019 года.

В конце 2011 года «Монако» приобрёл российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. При нём клуб выиграл чемпионат Франции, дважды стал вторым и трижды — третьим.

С лета 2018 года в составе клуба выступает россиянин Александр Головин.