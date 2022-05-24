Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Начиная с сезона-2022/23 лимит будет представлять схему «13 + 12», то есть не больше иностранных футболистов в заявке. При этом на поле смогут выходить не больше восьми легионеров.

«Министр спорта сегодня подписал указ о новом лимите на легионеров. Следующий сезон РПЛ мы начнём с лимитом, который был утверждён исполкомом на прошлом заседании», — приводит «Чемпионат» слова Дюкова.

Каких-то изменений по статусу игроков из стран ЕАЭС не объявлялось, так что игроки из Казахстана, Армении, Беларуси и Киргизии не будут считаться легионерами.

Напомним, что сейчас в премьер-лиге действует лимит «8 + 17», то есть не больше восьми легионеров в заявке без ограничений по числу игроков на поле.