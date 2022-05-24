Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, ответил на вопрос о методах работы тренера. Журналист «Матч ТВ» спросил его, использует ли Тутберидзе на тренировках ненормативную лексику.

«Я давно не выходил на лед и от Этери не слышал каких-то таких вещей. А когда она приходит ко мне в танцевальный зал посмотреть на девочек, от нее ничего подобного нет», — заявил Железняков.

Также Железняков подчеркнул, что считает Тутберидзе строгим тренером, но при этом назвал такую методику необходимой при достижении результата.

Тутберидзе за годы работы воспитала победительниц и призёрок Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная и другие.