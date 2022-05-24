Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга россиянин выиграл у корейца Квон Сун Ву — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.

Рублёв, «посеянный» под номером 7, сделал 15 подач навылет против трёх у соперника. На его счету три двойных ошибки, у корейца — четыре.

Рублёв не проиграл ни одной своей подачи и взял пять подач соперника. Матч длился ровно три часа. Соперником Рублёва во втором круге станет победитель матча между французом Адрианом Маннарино и аргентинцем Федерико Дельбонисом. В их поединке идёт третий сет, Дельбонис выиграл первые два и в третьем ведёт 3:1 на своей подаче.

Ранее во второй круг пробились Карен Хачанов и второй теннисист мира Даниил Медведев, а Андрей Кузнецов, Аслан Карацев и Павел Котов не преодолели барьер первого круга.