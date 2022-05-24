Определились все участники 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2022 года.

В группе A в плей-офф пробились Швейцария, Германия и Словакия. Швейцарцы выиграли группу, одержав 7 побед в 7 матчах (шесть — в основное время).

В группе B в четвертьфинал пробились Финляндия, Швеция, Чехия и США.

Пары плей-офф будут определены после заключительных матчей группового этапа — Канада — Франция и Чехия — Финляндия.

Напомним, что Россия была исключена из числа участников чемпионата мира-2022 в связи с ситуацией в Украине. Её место заняла Франция.