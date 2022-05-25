«Рейнджерс» обыграл «Каролину» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли — 4:1.

После первого периода нью-йоркский клуб вёл 2:0. Голами отличились Фрэнк Ватрано (14-я минута) и Адам Фокс (16-я). Во втором периоде Мика Зибанежад забросил третью шайбу (37-я). В третьем Теуво Теравайнен сократил отставание (47-я), после чего Эндрю Копп установил окончательный счёт встречи (52-я).

Во втором звене «Рейнджерс» вышел Артемий Панарин, во втором звене «Харрикейнз» — Андрей Свечников. Оба очков не набрали.

Ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин, отразивший 30 бросков из 31.

«Рейнджерс» сравнял счёт в серии — 2-2 (1:2, 0:2, 3:1, 4:1). Пятая игра серии пройдёт на площадке «Каролины» 27 мая, шестя — в Нью-Йорке 29 мая. Победитель выйдет в финал конференции, где сыграет с «Тампа-Бэй».