«Эдмонтон» обыграл «Калгари» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли — 5:3. После первого периода «Ойлерз» вели 3:0. Голами отметились Райан Нюджент-Хопкинс (1-я минута), Зак Хайман (10-я) и Эвандер Кейн (19-я).

После этого «Калгари» смог сравнять счёт. Во втором периоде отличились Эрик Линдхольм и Микаэль Бэклунд. Оба забили на 30-й минуте с интервалом в 36 секунд. В третьем периоде Расмус Андерссон сделал счёт равным (51-я).

Однако «Эдмонтон» забросил ещё две шайбы: Нюджент-Хопкинс на 57-й и Эвандер Кейн на 60-й оформили по дублю.

В составе «Флэймз» на лёд вышел Никита Задоров.

«Эдмонтон» повёл в серии 3-1 (6:9, 5:3, 4:1, 5:3). Пятый матч в серии пройдёт на площадке «Калгари» 27 мая. Победитель противостояния выйдет в финал конференции, где встретится с триумфатором четвертьфинальной серии «Колорадо» — «Сент-Луис» (счёт также 3-1).