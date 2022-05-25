Сегодня, 25 мая, определится первый победитель Лиги конференций-2022. В финальном матче сыграют «Рома» и «Фейеноорд».

Игра состоится на «Арене Комбетаре» в столице Албании Тиране, начало — в 22:00 по московскому времени. Судить её будет румынский арбитр Иштван Ковач.

«Рома» и «Фейеноорд» до этого встречались друг с другом один раз — в рамках 1/16 финала Лиги Европы-2014/15. В Риме игра завершилась вничью 1:1, в Роттердаме «Рома» победила 2:1.

Лига конференций была утверждена в сезоне-2021/22 как третий по силе еврокубковый турнир. В неё попадают лучшие команды из тех, что не пробились в Лигу чемпионов и Лигу Европы. В дебютном розыгрыше турнира участвовали два клуба из России. «Сочи» во втором раунде прошёл «Кешлю» из Азербайджана (3:0, 4:2), а затем уступил «Партизану» (1:1, 2:2, пенальти — 2:4). «Рубин» уступил в третьем раунде «Ракуву» (0:0, 0:1).