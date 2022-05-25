Тренер Сергей Добрин оценил методы работы Этери Тутберидзе. По его словам, специалист совершила революцию в фигурном катании, при этом у нее отсутствует универсальная методика подготовки.

«Выскажу, возможно, крамольную мысль: у Тутберидзе просто нет универсальной методики, приносящей победы, — цитирует «РИА Новости» Добрина. — Хотя она произвела настоящую революцию в фигурном катании. Показала, что необязательно делать шаги после прыжков, как рекомендуют учебники. Обратите внимание, что у нее все фигуристы заходят на элементы по-разному, так, как им удобно. Ни один не повторяется».

Тутберидзе за годы работы воспитала победительниц и призёрок Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В их числе — Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная и другие.