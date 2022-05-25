Российская фигуристка Алёна Косторная выложила издевательский снимок в своей социальной сети. 18-летняя спортсменка сфотографировалась на льду с пивной кружкой, в которой налит напиток, похожий на пиво.

«В своём Дубайске, как обычно ничего не делаю», — подписала Косторная фотографию.

На днях хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков намекнул на лень Косторной, сказав, что ей нужно «работать, а не вертеть хвостом».

Косторная этой весной второй раз покинула группу Тутберидзе, перейдя к Елене Буяновой в ЦСКА.

Косторная в сезоне-2019/20 выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при. Также на её счету победы в финале Кубка России, серебро и две бронзы чемпионатов России.