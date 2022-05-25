«СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» в первом стыковом матче за право участия в розыгрыше премьер-лиги сезона-2022/23. Счёт в матче — 1:0, единственный мяч провёл конголезец Эмерсон на 14-й минуте встречи.

Игра состоялась в Хабаровске, судил её Владислав Москалёв.

Ответный матч пройдёт в Химках 28 мая. Подмосковной команде, чтобы остаться в премьер-лиге, необходимо побеждать в два мяча.

В другом стыковом противостоянии встретятся «Уфа» и «Оренбург». Первая игра пройдёт также сегодня, ответная — 28 мая.

«СКА-Хабаровск» участвовал в розыгрыше премьер-лиги только один раз — в сезоне-2017/18.