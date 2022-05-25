Вратарь «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя во время первого стыкового матча против «СКА-Хабаровска» за право участия в премьер-лиге. Мальчик долго не отдавал голкиперу мяч, после чего Лантратов перескочил через рекламный щит, вырвал мяч из его рук и толкнул так, что болбой упал на землю.

Впрочем, после игры Лантратов принёс ему извинения, пожал руку и сделал совместное фото. После этого они перекинулись парой слов, дав понять, что не имеют друг к другу претензий, а инцидент был эмоциональным эпизодом.

«Химки» уступили «СКА-Хабаровску» со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт в Подмосковье 28 мая. Для сохранения места в премьер-лиге «Химкам» необходима победа в два мяча.