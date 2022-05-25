Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется нападающим Артёмом Дзюбой. Ранее в СМИ появилась информация, что сербская команда хочет бесплатно подписать форварда под Лигу чемпионов.

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий», — приводит «РБ-Спорт» слова Терзича.

Дзюбе 33 года. В конце сезона-2021/22 он объявил об уходе из «Зенита» и с 1 июля станет свободным агентом. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Фенербахче». В составе «Зенита» Дзюба выступал с 2015 года, выиграл четыре последних чемпионата России подряд, четырежды взял Суперкубок страны и дважды — Кубок.

В сезоне-2021/22 Дзюба провёл за «Зенит» 39 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 8 результативных передач.