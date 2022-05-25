Защитник Андрей Педан продолжит карьеру в петербургском СКА, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу клуба. 28-летний хоккеист был обменян из московского «Динамо» на форварда дубля Александра Скоренова.

Контракт Педана со СКА рассчитан на два года.

Педан родился 3 июля 1993 года в Каунасе и начал карьеру в «Крыльях Советов». Позднее он перебрался в Северную Америку, где выступал в низших лигах, а в сезоне-2015/16 дебютировал за «Ванкувер». Однако в НХЛ защитник отыграл только 13 матчей, не набрав очков.

В 2018 году Педан вернулся в Россию, где играл за «Ак Барс» и московское «Динамо», а также выступал за сборную на этапах Евротура.

В КХЛ Педан провёл в общей сложности 186 матчей, набрав 60 (18 + 42) очков при показателе полезности «+50».