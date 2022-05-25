Президент Федерации и фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков единогласно переизбран на новый срок, сообщает ТАСС.

75-летний Горшков был единственным кандидатом на выборах, за него проголосовал 61 делегат из 61.

Горшков возглавил ФФККР в 2010 году, сменив Валентина Писеева.

На должность генерального директора ФФККР переизбран 66-летний Александр Коган, занимающий должность с 2014 года и пришедший в федерацию вместе с Горшковым.

Кроме того, 69-летняя Галина Голубкова переизбрана на пост заместителя гендиректора, а 82-летний Вячеслав Зайцев — на пост ответственного секретаря. Все они пришли в ФФККР вместе с Горшковым и были единственными кандидатами на выборах.