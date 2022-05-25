Сегодня, 25 мая, исполнилось 97 лет футбольному клубу «Зенит».

«Зенит» — самая успешная, популярная и сильная команда страны, которую поддерживают миллионы болельщиков по всему миру», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Специальная комиссия в 2000 году приняла решение считать датой основания «Зенита» май 1925 года — со времени документально подтверждённого появления первых футбольных команд на Металлическом заводе имени Сталина.

В советскую историю «Зенит» выиграл чемпионат СССР (1984), Кубок СССР, разыгранный во время войны (1944), Кубок сезона СССР (1985).

После распада СССР «Зенит» завоевал Кубок России в 1999 году, в 2003-м стал единственным обладателем Кубка премьер-лиги. Основные успехи к клубу пришли уже в середине нулевых. Сине-бело-голубые с 2007 года выиграли восемь чемпионатов России, три Кубка России, шесть Суперкубков страны. В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Цвета «Зенита» защищали и продолжают защищать многие футболисты сборных СССР, России и других стран. Последние четыре года петербуржцы неизменно выигрывали чемпионат страны.