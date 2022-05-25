Сегодня, 25 мая, исполнилось 97 лет футбольному клубу «Зенит». Вообще история основания старых российских коллективов часто выходит запутанной: порой трудно определить, какую дату брать за точку отсчёта. Но если у некоторых московских клубов празднование столетия знаменуется скандалом на этот счёт, то «Зенит» ещё в 2000 году привёл свою историю в порядок решением специальной коллегии.

За 97 лет истории клуба было немало важных матчей. Предлагаем вспомнить десять самых главных игр «Зенита».

1942 год. Блокадный матч «Динамо» — «Зенит» — 6:0

Блокада Ленинграда остаётся одним из главных событий в истории города. Пример героического мужества защитников Северной столицы, пример несгибаемого боевого духа на фоне всех ужасов войны.

И в таких условиях люди смогли найти отдушину. Одной из них стал футбол в осаждённом городе.

31 мая 1942 года состоялся исторический матч между ленинградским «Динамо» и «Зенитом». Точнее, в составе последнего были футболисты и из других команд и выступал он под названием «Н-ский завод». Но разве это настолько важно в тех условиях? Как и итоговый счёт встречи.

1944 год. Финал Кубка СССР. ЦДКА – «Зенит» — 1:2

В июле-августе 1944 года в СССР состоялся первый после начала войны официальный футбольный турнир. Ленинградский «Зенит» по пути к финалу обыграл московское «Динамо» (3:1), московское «Динамо-2» (0:0, 1:0), бакинское «Динамо» (1:0) и московский «Спартак» (2:2, 1:0). В решающей игре ленинградцы встречались с ЦДКА. После первого тайма армейцы вели 1:0, но во втором тайме Борис Чучелов и Сергей Сальников забили по мячу и принесли «Зениту» первый и на долгие годы единственный трофей.

1984 год. 34-й тур чемпионата СССР. «Зенит» — «Металлист» — 4:1

Перед заключительным туром чемпионата СССР-1984 «Зенит» обходил «Спартак» на 2 очка (за победу тогда давали 2 балла). В случае поражения ленинградцев и победы спартаковцев в чемпионате состоялся бы золотой матч. В нём красно-белые были бы однозначными фаворитами, так что проигрывать «Зениту» было нельзя.

К счастью, всё сложилось удачно. Уже после получаса игры «Зенит» вёл 3:0. На перерыв команды ушли при счёте 3:1, а во втором тайме ленинградская команда провела четвёртый мяч и впервые в истории стала чемпионом СССР.

1999 год. Финал Кубка России. «Зенит» — «Динамо» — 3:1

Девяностые годы сложились для «Зенита» очень непросто. Команда еле сводила концы с концами и даже умудрилась вылететь из высшей российской лиги. В конце 90-х началось возрождение «Зенита», увенчавшееся выигрышем Кубка России.

В финальном матче «Динамо» открыло счёт в первом тайме. Но во втором лидер питерской атаки Александр Панов оформил дубль за три минуты, а вскоре отличился и украинец Роман Максимюк. «Зенит» выиграл Кубок страны, а Панов спустя всего десять дней сделает ещё один знаменательный дубль – в эпичном матче с чемпионами мира сборной Франции на «Стад де Франс».

2007 год. 30-й тур чемпионата России. «Сатурн» — «Зенит» — 0:1

А мы постепенно дошли до новейшей истории петербуржцев, которую помнят уже современные болельщики. В 30-м туре чемпионата России-2007 «Зениту» необходима была победа над «Сатурном», чтобы сохранить первое место и выиграть первое с 1984 года золото.

Уже на 14-й минуте Радек Ширл открыл счёт. Игра складывалась напряжённо, мяч у «Зенита» никак не шёл в ворота. А на последних минутах едва не случилась трагедия. Но Алехандро Домингес головой вынес мяч с линии ворот. Есть первое российское чемпионство сине-бело-голубых!

2008 год. 1/2 финала Кубка УЕФА. «Зенит» — «Бавария» — 4:0

Здесь какие-то комментарии излишни. Достаточно посмотреть на соперника и счёт. Вынос тела одной из лучших команд Европы и жирная клякса в конце карьеры легендарного Оливера Кана.

Первый полуфинал в Мюнхене завершился вничью – 1:1. В ответной петербуржцам достаточно было сыграть 0:0 или победить с любым счётом. Они не просто перевыполнили задачу, а размазали «Баварию» тонким слоем по газону «Петровского».

Победа «Зенита» была столь впечатляющей и ошарашивающей, что завистники даже пустили нелепый вброс о договорном характере матча. Всерьёз обсуждать договорняк со счётом 4:0 с одной из авторитетнейших команд мира как-то не хочется.

2008 год. Финал Кубка УЕФА. «Зенит» — «Рейнджерс» — 2:0

Финал Кубка УЕФА проходил в Манчестере, то есть почти что дома у «Рейнджерс», на территории Великобритании. Но несмотря на фактор практически своих стен и численное превосходство фанатов, «Рейнджерс» ничего не смогли противопоставить бойкой команде Петербурга. Матч проходил при преимуществе «Зенита», и на 72-й минуте Игорь Денисов открыл-таки счёт. Гол Зырянова на четвёртой добавленной подытожил сумасшедший евросезон «Зенита».

2008 год. Суперкубок УЕФА. «Манчестер Юнайтед» — «Зенит» — 1:2

Но Кубок УЕФА у российских клубов уже был – в 2005 году его выигрывал ЦСКА. Впереди «Зенит» ждало ещё одно серьёзное испытание – Суперкубок УЕФА. Соперником петербуржцев стал сам «Манчестер Юнайтед». Это не нынешний «Манчестер Юнайтед», а ещё тот самый, с молодыми Роналду и Руни, нестареющими Скоулзом и Гиггзом (Гиггз не играл) и великим Алексом Фергюсоном.

Но для того «Зенита» не существовало авторитетов. На 44-й минуте Павел Погребняк открыл счёт, а на 59-й дебютант сине-бело-голубых Данни уже в первом матче за новый клуб забил мяч. Решающий мяч в финале Суперкубка УЕФА! Гол Неманьи Видича уже ничего не изменил: «Зенит» — чемпион!

2019 год. 27-й тур чемпионата России. «Ахмат» — «Зенит» — 1:1

Сам по себе матч на фоне остальных выглядит рядовым событием, но нужно понимать контекст этой игры. Именно после ничьей с «Ахматом» «Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России. Это было не первое и даже не второе чемпионство, но именно оно стало возвращением Петербурга на российский футбольный Олимп.

До этого «Зенит» три года подряд не мог стать чемпионом России, причем под руководством довольно успешных и авторитетных тренеров. Сперва Андре Виллаш-Боаш не смог повторить свой успех, затем Мирча Луческу стал лишь третьим и больше запомнился жалобами на судей, а Роберто Манчини и вовсе провалился, не взяв ни одного трофея и заняв унизительное шестое место.

Руководство «Зенита» впервые с 2009 года (а без учёта короткого периода Давыдова – и вовсе с 2002) решило довериться российскому тренеру. И Сергей Семак не подвёл. В первый же сезон он принёс «Зениту» золото, став первым в истории чемпионом России и как игрок, и как тренер. После этого последовали ещё три чемпионства подряд. «Зенит» вернулся на вершину всерьёз и надолго.

2021 год. 12-й тур чемпионата России. «Зенит» — «Спартак» — 7:1

Эта победа – не самая крупная в истории «Зенита». В истории петербуржцев были и 8:0, и 8:1. Но именно этот проигрыш стал самым унизительным в истории красно-белых. Последние годы «Спартак» только и делал, что жаловался на судейство и какой-то мифический антиспартаковский заговор. Сперва ему мешал «всё купивший» Гинер, затем «голубой пул» (помните такой?), а потом – единолично «Зенит». Перед матчем в среде спартаковских болельщиков опять началось досрочное роптание о том, что их опять засудят.

Вынос тела на «Газпром Арене» показал всю несостоятельность жалоб «Спартака». «Зенит» показал, кто на самом деле хозяин российского футбола и чего стоят покрытые пылью трофея «самого титулованного клуба России».