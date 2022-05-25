«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из клуба полузащитника Магомеда Оздоева. У 29-летнего хавбека истекает контракт, и он покидает Петербург бесплатно.

«Сине-бело-голубые» благодарят полузащитника за четыре с половиной года в Петербурге, самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», — говорится в сообщении «Зенита».

Оздоев выступал за «Зенит» с начала 2018 года. Он выиграл с сине-бело-голубыми четыре чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. В общей сложности хавбек провёл 116 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 8 голов и отдал 18 передач.

Большую часть первой половины сезона-2021/22 Оздоев восстанавливался от травмы. Всего за сезон он отыграл 16 матчей и забил 2 гола.