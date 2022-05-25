Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе выбран на пост вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). За него проголосовали единогласно.

В декабре 2021 года Сихарулидзе возглавил Федерацию фигурного катания Санкт-Петербурга.

Помимо Сихарулидзе, на должности вице-президентов избраны Вера Богуш, Владимир Грибанов, Сергей Кононыхин и Ирина Рабер.

Ранее на новый срок был переизбран 75-летний президент ФФККР Александр Горшков, который был единственным кандидатом на выборы. Он руководит федерацией с 2010 года.

На должность генерального директора ФФККР переизбран 66-летний Александр Коган, занимающий должность с 2014 года и пришедший в федерацию вместе с Горшковым.

Кроме того, 69-летняя Галина Голубкова переизбрана на пост заместителя гендиректора, а 82-летний Вячеслав Зайцев — на пост ответственного секретаря. Все они пришли в ФФККР вместе с Горшковым и были единственными кандидатами на выборах.