Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о планах проведения турниров в новом сезоне. Напомним, что российские фигуристы исключены их международных соревнований на следующий сезон.

«Не будет Кубков России как таковых. Будет Гран-при. Плюс этапов будет не пять, как у Кубка России, а шесть», — цитирует «Матч ТВ» Когана.

Кроме того, планируется организовать турнир под условным названием «Чемпионат России по прыжкам».

В конце сентября в Москве должны состояться контрольные прокаты, а чемпионат России пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.