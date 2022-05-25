«Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью в первом стыковом матче за право участия в розыгрыше премьер-лиги сезона-2022/23. Итоговый счёт — 2:2.

«Уфа» к середине второго тайм вела 2:0. На 19-й минуте счёт с пенальти открыл лучший бомбардир чемпионата России Гамид Агаларов, а на 62-й пенальти реализовал уже Владислав Камилов.

Однако «Оренбург» смог отыграться: Ренато Гойкович поразил ворота уфимцев на 70-й минуте, а Андрей Малых — на 84-й. В добавленное ко второму тайму время был удалён защитник оренбургской команды Адессойе Ойеволе.

Ответная игра состоится 28 мая в Уфе.

В другом стыковом матче «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Химки» 1:0. Ответный матч пройдёт в Химках также 28 мая.