«Зенит» обыграл ЦСКА в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 93:79. Счёт по четвертям — 29:23, 24:21, 21:15, 19:20.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Зенита» Джордан Мики, набравший 23 очка. На счету Сергея Карасёва 19 очков, у Джордана Лойда — 14, у Билли Бэрона — 11, у Дениса Захарова — 10.

У ЦСКА Никола Милутинов сделал «дабл-дабл»: 14 очков и 12 подборов, Уилл Клайберн также набрал 14 очков, Аллерик Фримен — 12, Йонас Йеребко — 10.

«Зенит» сократил отставание в серии — 1-2 (59:83, 73:82, 93:79). Четвёртая игра состоится в Санкт-Петербурге 27 мая, пятая — в Москве 30 мая.

ЦСКА выиграл 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ из 12, включая дебютный проморозыгрыш. «Зенит» четыре раза завоёвывал бронзу и впервые в истории играет в финале.