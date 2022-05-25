«Рома» стала победителем дебютного розыгрыша Лиги конференций. В финальном матче команда Жозе Моуринью обыграла с минимальным счётом «Фейеноорд» — 1:0. Единственный мяч забил Николо Дзаниоло на 32-й минуте.

Команды играли в следующих составах:

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Карсдорп (Винья, 89), Смоллинг, Ибаньес, Залевски (Спинаццола, 67), Кристанте, Мхитарян (Сержиу Оливейра, 17), Дзаниоло (Верету, 67), Пеллегрини, Абрахам (Шомуродов, 89).

«Фейеноорд»: Бейло, Гертрюйда, Траунер (Педерсен, 74), Сенеси, Маласия (Джаханбахш, 88), Тил (Торнстра, 59), Эурснес, Кёкчу (Валемарк, 88), Нельсон (Линссен, 74), Дессерс, Синистерраю.

В составе «Ромы» трофей выиграл бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, который сегодня вышел на поле на 89-й минуте. Хавбек «Фейеноорда» Гус Тил арендован у московского «Спартака».

Встреча состоялась на «Арене Комбетаре» в столице Албании Тиране. Судил её румынский арбитр Иштван Ковач.

Жозе Моуринью выигрывает пятый еврокубковый трофей. Ранее он побеждал дважды в Лиге чемпионов (в 2004 году с «Порту» и в 2010 году с «Интером»), выигрывал Кубок УЕФА (в 2003 году с «Порту») и Лигу Европы (в 2017 году с «Манчестер Юнайтед»).

Лига конференций была утверждена в сезоне-2021/22 как третий по силе еврокубковый турнир. В неё попадают лучшие команды из тех, что не пробились в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

«Рома» за счёт победы в Лиге конференций обеспечила себе участие в Лиге Европы, однако она квалифицировалась в этот турнир уже по итогам чемпионата Италии, где заняла шестое место.