Стали известны клубы, которые претендуют на полузащитника Магомеда Оздоева. Как сообщает «Матч ТВ», 29-летним хавбеком интересуются «Сочи», «Динамо» и «Локомотив». Оздоев уже входил в сферу интересов «Динамо» прошлым летом, но из-за травмы переход не состоялся. В составе «Локо» полузащитник выступал с 2010 по 2014 год.

Накануне стало известно, что Оздоев покидает «Зенит» в связи с истечением контракта.

Оздоев выступал за «Зенит» с начала 2018 года. Он выиграл с сине-бело-голубыми четыре чемпионата, Кубок и два Суперкубка России. В общей сложности хавбек провёл 116 матчей в составе сине-бело-голубых, забил 8 голов и отдал 18 передач.

Большую часть первой половины сезона-2021/22 Оздоев восстанавливался от травмы. Всего за сезон он отыграл 16 матчей и забил 2 гола.