Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжных видов спорта. Из 23 кандидатов в совет выбрано было 18.

Президент FIS швед Йохан Элиаш был переизбран на новый срок. Он был единственным кандидатом на выборах.

Вяльбе 54 года. Она выигрывала три золота и три бронзы Олимпиад по лыжным гонкам, 14 раз становилась чемпионкой мира. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России, а с июня 2021 года входит в совет FIS. До неё в совет FIS входил Андрей Бокарёв, которого Вяльбе также сменила в 2020 году на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России.