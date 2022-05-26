Фото: Комитет по физической культуре и спорту

Фото: Комитет по физической культуре и спорту

В столице Узбекистана Ташкенте завершился первый этап Кубка мира по шашкам. Как сообщает «Петербургский дневник», в нём приняли участие Спортсмены СШОР по шахматам и шашкам Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Среди мужчин в сильнейшем гроссмейстерском составе четвёртое место в быстрой и классической программе занял Дмитрий Мельников.

В классической программе среди женщин шестое место заняла Екатерина Гротгус. Светлана Стрельцова стала пятой среди женщин в классической и шестой — в быстрой программах.

В номинации до 17 лет Мария Шерифи стала первой в быстрой программе взяла бронзу в классике и молниеносной программе.

Три серебра — в быстрой, классической и молниеносной программах — взяла Полина Петрова.

Вторым в быстрой программе среди юношей стал Даниил Васильев. Он также стал третьим в классической и молниеносной программе.