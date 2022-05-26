«Торпедо» на официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером Александром Бородюком. В тренерском штабе его останутся все помощники: Виктор Лосев, Николай Савичев, Андрей Каряка, Валерий Шереметов и Александр Шуленин.

Александру Бородюку 59 лет. Он во второй раз возглавил «Торпедо» в марте 2021 года. Под его руководством столичная команда стала победителем первенства ФНЛ в сезоне-2021/22 и вышла в премьер-лигу.

До этого Бородюк возглавлял «Торпедо» в сезоне-2013/14 и также вернул его в премьер-лигу, но оставил команду после окончания сезона ФНЛ.

Тренерскую карьеру Бородюк начал в 2000 году как играющий тренер «Крыльев Советов». В 2002-м он вошёл в штаб сборной России, где поработал с четырьмя тренерами: Валерием Газзаевым, Юрием Сёминым, Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом. В 2006-м Россия под руководством Бородюка провела два товарищеских матча.

Также Бородюк возглавлял молодёжную сборную страны, казахстанский «Кайрат», сборную Казахстана и австрийский «Хорн».