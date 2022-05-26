Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга она обыграла сербку Александру Крунич — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 11 минут.

Кудерметова сделала восемь эйсов и не позволила сопернице ни разу подать навылет. На её счету одна двойная ошибка против двух у Крунич.

Россиянка проиграла одну подачу и взяла четыре у соперницы.

В третьем круге соперницей Кудерметовой, «посеянной» под номером 29, станет испанка Паула Бадоса, имеющая третий номер «посева».