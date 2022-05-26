Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции. В игре второго круга он в трёх сетах победил серба Ласло Дьере — 6:3, 6:4, 6:3.

Матч длился 2 часа 37 минут, Медведев семь раз подал навылет, не позволив Дьере сделать ни одного эйса. На счету россиянина пять двойных ошибок против семи у соперника.

Медведев взял семь подач соперника и проиграл три своих. Примечательно, что в третьем гейме третьего сета россиянин смог сделать брейк после одиннадцати «ровно».

Медведев — вторая ракетка мира, «посеянный» под номером 2. В третьем круге его соперником станет ещё один серб Миомир Кецманович, имеющий 28-й номер «посева».