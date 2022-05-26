Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась по поводу непопадания в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Вяльбе вошла в совет FIS в 2021 году, но на новых выборах не была переизбрана.

«В этой ситуации это было ожидаемо, было письмо от украинской федерации, которое говорит о том, что все должно быть политизировано, — цитирует «РИА Новости» Вяльбе. — Звучал призыв отовсюду нас отключить. Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете».

Вяльбе 54 года. Она выигрывала три золота и три бронзы Олимпиад по лыжным гонкам, 14 раз становилась чемпионкой мира. С 2010 года она возглавляет Федерацию лыжных гонок России, а с июня 2021 года входит в совет FIS. До неё в совет FIS входил Андрей Бокарёв, которого Вяльбе также сменила в 2020 году на посту президента Ассоциации лыжных видов спорта России.