ЦСКА рассматривает главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на пост наставника команды, утверждает «Чемпионат». По данным источника, специалист уже ведёт переговоры с армейцами, из-за чего не подписывал новый контракт с «Сочи».

Владимир Федотов возглавляет «Сочи» с начала 2020 года. В сезоне-2020/21 он занял с южанами пятое место и пробился в Лигу конференций, а в прошедшем чемпионате стал вторым после «Зенита». ЦСКА занял пятое место под руководством Алексея Березуцкого, для которого этот сезон стал дебютным в самостоятельной работе.

До «Сочи» Федотов возглавлял «Урал», «Металлург-Кузбасс», «Синару» и «Оренбург».