Сегодня стало известно, что трёхкратная олимпийская чемпионка и многолетний руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не была переизбрана в совет Международной федерации лыжных видов спорта. Она входила в совет FIS с 2020 года, сменив Андрея Бокарёва, но не была переизбрана на новый срок.

Письмо из Украины

В первом комментарии после голосования FIS Вяльбе была сдержанной.

«Не нужно делать трагедию, нужно продолжать работать. Мы остаемся тем же членом FIS, но без права голоса в совете», — сказала глава ФЛГР в интервью «РИА Новости».

Но при этом она уточнила, что ожидала такого решения, поскольку в FIS пришло письмо из украинской федерации с призывом сделать голосование «политизированным».

Бородавко: «Недалёкие люди без своего мнения»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко согласен с политизированностью решения:

«Жаль не только, что у нас не осталось представителя в совете FIS, а жаль этих политизированных людей, зависимых от внешних решений, — сказал Бородавко в интервью «Матч ТВ». — Те, кто принял это решение, не имеют своего мнения. Этим людям, видимо, важно просто быть в тренде, когда политики наперегонки хают Россию и все российское. Это недалекие люди».

Глава FIS: «У нас демократия»

Президент FIS Йохан Элиаш, комментируя непопадание Вяльбе в совет, не стал делать политических заявлений.

«Наша федерация базируется на демократии, и ее представители приняли решение не переизбирать Елену Вяльбе. Добавить к этому нечего», — цитирует ТАСС Элиаша.

Губерниев: «Это дискриминация»

Экстравагантный комментатор Дмитрий Губерниев не раз критически высказывался о Вяльбе: у них давняя вражда. Но на этот раз он в интервью «Спорт-Экспрессу» полностью поддержал руководительницу ФЛГР:

«Это решение — дискриминация по национальному признаку. Как вы знаете, с Еленой Валерьевной у меня интересные отношения. У меня всегда к ней было миллион вопросов. Но в данной ситуации я ее, конечно, поддерживаю. Решение несправедливое! Оно высосано из пальца».

В Госдуме негодуют

Не остались в стороне и депутаты Госдумы Светлана Журова и Дмитрий Свищев.

«Это политизированное решение, тут даже нечего обсуждать. На них давление оказывали, а сами они сожалеют о том, что происходит, скорее всего. И они всегда будут приводить другие аргументы, что это точно не политика, но мы понимаем, что это не так», — сказала Журова «СЭ».

«Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали из-за боязни или из-за антироссийской истерии. Но, не выбрав Вяльбе в руководящие органы, FIS наносит лыжному спорту большой ущерб», — уверен Свищев также в интервью «СЭ».

Татьяна Тарасова: «Форменное безобразие»

Возмутилась решением и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Разогнать там всех надо, одну Вяльбе оставить. Это форменное безобразие, хулиганство и вредительство», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Панжинский: «Полная дискриминация»

Не выбирал выражений и вице-чемпион Олимпиады в Сочи Александр Панжинский.

«Это решение говорит только о том, что спорт вне политики – это сказка, не имеющая ничего общего с реальностью, — заявил Панжинский в интервью «Чемпионату». — Отыгрываться на Федерации лыжных гонок в России за то, что происходит в мире… Не понимаю, зачем это делается. Не допуская Россию в совет FIS, они отрезают её от каких-либо решений, лишают права голоса при серьёзных вопросах. Это полная дискриминация, и FIS показала своё истинное лицо».