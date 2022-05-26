Россиянка Дарья Касаткина пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга 20-я «сеяная» теннисистка выиграла у мексиканки Фернанды Контрерас Гомес, занимающей 225-е место в рейтинге WTA.

Счёт по сетам — 6:0, 6:3, Касаткина потратила на корте всего 57 минут.

Контрерас Гомес сделала один эйс и допустила четыре двойных ошибки. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет и одна двойная.

Касаткина взяла шесть подач соперницы и проиграла одну свою.

Соперницей Касаткиной станет победительница противостояния двух американок — девятой «сеяной» Даниэль Роуз Коллинз и Шелби Роджерс. Сейчас в их партии сыгран первый сет, Роджерс победила 6:4.