Сборная Канады вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В игре 1/4 финала «кленовые листья» в овертайме взяли верх над Швецией — 4:3.

К концу второго периода шведы вели 3:0. На второй минуте отличился Карл Клинберг, на восьмой — Вильям Нюландер, а на 29-й — Макс Фриберг.

Канадцы смогли отыграться за один период. На 42-й минуте отставание сократил Райан Грейвз, а на предпоследней минуте Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзал забросили две шайбы с интервалом в 30 секунд.

В овертайме Дрейк Батерсон провёл победную шайбу.

В полуфинал также вышла Чехия, уверенно обыгравшая Германию — 4:1.

В других четвертьфиналах сыграют Швейцария — США и Финляндия — Словакия. Полуфинальные пары будут определены после завершения всех матчей 1/4 финала, исходя из позиций команд на групповом этапе.