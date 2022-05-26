Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго круга «Ролан Гаррос» седьмой номер «посева» и седьмая ракетка мира обыграл Федерико Дельбониса из Аргентины — 6:3, 3:6, 6:2, 6:3.

Матч длился 2 часа 28 минут. Рублёв сделал восемь эйсов против семи у соперника и допустил одну двойную ошибку, в то время, как Дельбонис — две.

Россиянин взял четыре чужих подачи и проиграл одну свою.

В третьем круге «Ролан Гарроса» Рублёв сыграет с Кристианом Гариным из Чили.

Ранее в третий круг «Ролан Гаррос» пробились Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые встретятся с сербом Миомиром Кецмановичем и британцем Кэмероном Норри соответственно.