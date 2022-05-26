Стали известны все полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею-2022. В двух вечерних четвертьфиналах Финляндия обыграла Словакию 4:2, а США всухую победили Швейцарию — 3:0. Примечательно, что словаки в матче с финнами сперва повели 2:0 благодаря шайбам Адама Сикоры и Павола Регенды, а затем четырежды пропустили. У Финляндии дубль оформил Марко Анттила, по шайбе забросили Сакари Маннинен и Саку Меналанен.

У американцев в игре со Швейцарией две шайбы забросил Бен Майерс, ещё одну — Адам Гаудетт.

Ранее в четвертьфинал прошли Чехия, одолевшая Германию 4:1, и Канада, которая одержала волевую победу над Швецией в овертайме — 4:3. Примечательно, что канадцы после двух периодов уступали 0:3, а за две минуты до конца третьего — 1:3.

В полуфиналах сыграют Финляндия — США и Канада — Чехия. Обе игры пройдут 28 мая.