Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб этим летом. Как сообщает Kicker, специалист возглавит берлинскую «Герту». Немецкий тренер уже достиг договорённости о досрочном расторжении контракта с «Динамо» и покинет клуб после финала Кубка России против «Спартака».

Ожидается, что 43-летнего Шварца представят в Берлине уже на следующей неделе.

В сезоне-2021/22 «Герта» спаслась от вылета из бундеслиги в стыковых матчах, после чего клуб покинул тренер Феликс Магат.

Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. В сезоне-2020/21 бело-голубые заняли седьмое место в чемпионате России, а в минувшем сезоне-2021/22 — третье.

В финале Кубка России «Динамо» и «Спартак» встретятся 29 мая.