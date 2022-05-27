Бывший футболист ряда российских клубов, автор YouTube-канала «КраСава» и основатель одноимённого клуба Евгений Савин покинул Россию. Об этом сообщается в ролике на его канале.

Отмечается, что сделал это Савин после выпуска с украинскими футболистами. В прошлом месяце на канале Савина вышло видео, на котором футболисты и представители украинских клубов рассказывали о ситуации в стране.

Евгений Савин в бытность футболистом защищал цвета таких клубов, как «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал», тульский «Арсенал» и многих других. После завершения карьеры в 2015 году он сперва был соведущим Юрия Дудя на «Матч ТВ», а с 2018-го завёл свой YouTube-канал «КраСава». В декабре 2020-го Савин создал клуб «КраСава», который в дебютном сезоне-2021/22 занимает пятое место в таблице группы 2 ФНЛ-2.