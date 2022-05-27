Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признан болельщиками лучшим игроком команды по итогам мая.

В мае форвард провёл за сине-бело-голубых три матча и забил один мяч в ворота «Химок» (1:0).

Сергеев перешёл в «Зенит» из «Крыльев Советов» в начале года и уже второй раз подряд признаётся игроком месяца — в апреле он также выиграл эту награду.

Всего в сезоне-2021/22 Сергеев отыграл за «Зенит» 11 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевых передачи в чемпионате России. В Кубке страны на его счету 1 гол в 2 встречах, а в Лиге Европы он дважды выходил на замену в играх с «Бетисом».